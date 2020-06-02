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Минпросвещения рекомендовало устроить школьные выпускные в августе

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Министерство просвещения рекомендовало большинству регионов перенести очные выпускные вечера для 11-классников на август и провести их когда закончатся ЕГЭ и улучшится эпидемиологическа ситуация. Об этом через пресс-службу сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Пандемия коронавируса

"Согласитесь, ведь важнее дух праздника, чем его формальная дата, из-за которой не стоит рисковать здоровьем", - отметил он.

В мае Минпросвещения рекомендовало регионам провести традиционные выпускные 27 июня, но окончательное решение оставило за властями субъектов Федерации. Теперь в министерстве решили, что очные выпускные 27 июня могут пройти только в регионах, которые к тому моменту выйдут на третий этап снятия ограничений по коронавирусу.

27 июня, как и объявлялось ранее, по всей стране пройдет "Выпускной вечер" в формате онлайн, отметил Кравцов.

Сессия Единых госэкзаменов начнется в 2020 году 29 июня с двух пробных дней, без участия школьников.

Московский выпускной

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Минпросвещения ЕГЭ Сергей Кравцов коронавирус

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