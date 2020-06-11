Главный инженер норильской ТЭЦ-3 арестован по делу о разливе топлива

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Норильский городской суд арестовал главного инженера норильской ТЭЦ-3 Алексея Степанова по делу о разливе топлива, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Красноярского краевого суда Оксана Веселова.

Его отправили под стражу на 1 месяц и 21 день до 31 июля включительно по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод, повлекшее существенный вред).

Накануне по делу о разливе топлива в Норильске были задержаны директор ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Павел Смирнов, главный инженер Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. Их подозревают по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов).

По версии следствия, конструкция разрушенного резервуара с 2018 года требовала капитального ремонта, но его ввели в эксплуатацию без соответствующего заключения экспертизы. В дальнейшем было получено заключение экспертизы промышленной безопасности, согласно которому резервуар №5 "не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности и может эксплуатироваться при условии выполнения ряда ремонтных мероприятий".

Ранее по данному делу также был арестован начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин.

Директор Заполярного филиала ГМК "Норильский никель" Николай Уткин называл задержание трех сотрудников ТЭЦ-3 неоправданно жесткой мерой, отметив, что они вряд ли смогут помешать следствию, и "сейчас они были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии".

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. Возбуждены четыре уголовных дела, разлив топлива объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.