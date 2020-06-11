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Арестован заместитель главного инженера норильской ТЭЦ-3

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Норильский городской суд арестовал заместителя главного инженера норильской ТЭЦ-3 Юрия Кузнецова по уголовному делу о разливе топлива.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Красноярского краевого суда Оксана Веселова, он заключен под стражу до 31 июля.

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По делу о разливе нефтепродуктов в Норильске были арестованы директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, подозреваемый в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов, и главный инженер Алексей Степанов, которому также вменяется загрязнение вод.

Ранее по данному делу также был арестован начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин.

По версии следствия, конструкция разрушенного резервуара с дизельным топливом на территории ТЭЦ требовала капремонта с 2018 года. Однако его ввели в эксплуатацию без соответствующего заключения экспертизы.

Директор Заполярного филиала ГМК "Норильский никель" Николай Уткин назвал задержание трех сотрудников ТЭЦ-3 неоправданно жесткой мерой, отметив, что задержанные вряд ли смогут помешать следствию, и "сейчас они были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии".

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель" ) произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела. Разлив топлива объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Разлив топлива в Норильске

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Норникель Норильск ТЭЦ-3

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