Арестован заместитель главного инженера норильской ТЭЦ-3

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Норильский городской суд арестовал заместителя главного инженера норильской ТЭЦ-3 Юрия Кузнецова по уголовному делу о разливе топлива.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Красноярского краевого суда Оксана Веселова, он заключен под стражу до 31 июля.

По делу о разливе нефтепродуктов в Норильске были арестованы директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, подозреваемый в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов, и главный инженер Алексей Степанов, которому также вменяется загрязнение вод.

Ранее по данному делу также был арестован начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин.

По версии следствия, конструкция разрушенного резервуара с дизельным топливом на территории ТЭЦ требовала капремонта с 2018 года. Однако его ввели в эксплуатацию без соответствующего заключения экспертизы.

Директор Заполярного филиала ГМК "Норильский никель" Николай Уткин назвал задержание трех сотрудников ТЭЦ-3 неоправданно жесткой мерой, отметив, что задержанные вряд ли смогут помешать следствию, и "сейчас они были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии".