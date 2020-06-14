Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 14.06В России 528 964+8 835В мире 7 766 952+134 150

В район ЧС в Норильске доставили новые емкости для сбора разлившегося топлива

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В зону ликвидации ЧС в Норильске доставлены дополнительные емкости для сбора загрязненной нефтепродуктами воды, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, спасатели продолжают работы по ликвидации последствий розлива нефтепродуктов в Норильске. Д ополнительные емкости для сбора водно-топливной смеси доставили в зону ЧС прошлой ночью. Они перебрасывались в места наполнения смесью двумя вертолетами, один из которых Ми-8 МЧС РФ.

В МЧС отметили, что за прошедшие сутки собрано 3 879 кубометров топливно-водяной смеси, в целом собрано уже 25 798 кубометров.

Как сообщили в пресс-службе, в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено 9 933 тонн загрязненного поверхностного грунта или 65 647 тонн нарастающим итогом. За сутки было обработано сорбентом 3 400 кв. м загрязненной территории (всего 59 100 кв. м).

Всего по данным ведомства, к ликвидации ЧС привлечено 743 человека и 301 единицы техники.

ЧП в Норильске

В РоссииВ Норильске задержали трех топ-менеджеров ТЭЦ-3 по делу о разливе дизтопливаВ Норильске задержали трех топ-менеджеров ТЭЦ-3 по делу о разливе дизтопливаЧитать подробнее

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов.

По данным Росприроднадзора разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

По факту происшествия было возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. Розлив топлива объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Авария на ТЭЦ-3 Норильска стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994, когда ликвидация заняла 6 лет.

Разлив топлива в Норильске

9
Хроника 29 мая – 14 июня 2020 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Норильск МЧС НТЭК Норильский никель

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлены еще 8 835 случаев COVID-19

В России за сутки выявлены еще 8 835 случаев COVID-19

В Екатеринбурге семимесячный младенец выпал из перевернувшейся коляски после удара отца

Кадыров анонсировал смягчение карантинных мер

Кадыров анонсировал смягчение карантинных мер

Патриарх Кирилл освятит главный военный храм России

Четыре человека погибли и шестеро пострадали в ДТП в Нижегородской области

Латынина извинилась за "фейковое" письмо о ситуации с COVID-19 в Татарстане

Глава администрации Новочеркасска объяснил появление в городе плакатов с ошибкой

Что произошло за день: суббота, 13 июня

Пожар на газораспределительной станции в Казани ликвидирован

ДТП с участием Михаила Ефремова

Семья погибшего в ДТП водителя не приняла извинения Михаила Ефремова

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');