В район ЧС в Норильске доставили новые емкости для сбора разлившегося топлива

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В зону ликвидации ЧС в Норильске доставлены дополнительные емкости для сбора загрязненной нефтепродуктами воды, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, спасатели продолжают работы по ликвидации последствий розлива нефтепродуктов в Норильске. Д ополнительные емкости для сбора водно-топливной смеси доставили в зону ЧС прошлой ночью. Они перебрасывались в места наполнения смесью двумя вертолетами, один из которых Ми-8 МЧС РФ.

В МЧС отметили, что за прошедшие сутки собрано 3 879 кубометров топливно-водяной смеси, в целом собрано уже 25 798 кубометров.

Как сообщили в пресс-службе, в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено 9 933 тонн загрязненного поверхностного грунта или 65 647 тонн нарастающим итогом. За сутки было обработано сорбентом 3 400 кв. м загрязненной территории (всего 59 100 кв. м).

Всего по данным ведомства, к ликвидации ЧС привлечено 743 человека и 301 единицы техники.

ЧП в Норильске

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов.

По данным Росприроднадзора разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

По факту происшествия было возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. Розлив топлива объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Авария на ТЭЦ-3 Норильска стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994, когда ликвидация заняла 6 лет.