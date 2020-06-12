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Россиян предупредили, что коронавирус может изменить план отпуска

Россиян предупредили, что коронавирус может изменить план отпуска
В санатории "Октябрьский" в Сочи
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Жители России, планируя летний отдых, должны учитывать, что ситуация с COVID-19 может измениться, и планы придется корректировать, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Весь наш разговор сегодня, он построен не на жестких рекомендациях. Мы видим, что ситуация меняется. И сказать, что гарантированно можно рассчитывать, что в то место, куда вы собираетесь приехать отдыхать, будет безопасно и будет спокойно... Надеюсь, что это будет так. Но мы должны быть готовы, в том числе, поменять свои планы", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде, полная версия которого вышла в эфир телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в пятницу.

Так Мурашко ответил на вопрос, можно ли планировать отпуск в России на июль-август.

По его словам, изменить план отпуска может заставить, во-первых, ситуация со здоровьем, а во-вторых, ситуация в месте, куда россияне собираются ехать. "Нужно быть готовым", - сказал он.

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Министр также добавил, что Минздрав готовится к осенне-зимнему сезону, и важным элементом этой подготовки является вакцинация против гриппа.

Он добавил, что министерство заключило все контракты. "И мы ожидаем в августе поступления этих вакцин. Мы сейчас рассматриваем, с какого периода лучше начать для того, чтобы обезопасить наше население максимально", - сказал глава ведомства.

Мурашко также ответил на вопрос о двух тестах на коронавирус - ПЦР-тестов (методом полимеразной цепной реакции) и ИФА-тестов (методом иммуноферментного анализа). По его словам, один тест не заменяет другой, у них разные цели: ПЦР обнаруживает вирус, а ИФА - иммунный статус к вирусу.

В пятницу оперативный штаб сообщил, что за сутки число зараженных коронавирусом в РФ выросло на 8 987. Общее число заболевших в стране достигло 511 423.

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Минздрав Михаил Мурашко Коронавирус

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