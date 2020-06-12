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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:47Заразились
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В Минздраве заявили о пока необходимом "масочном" режиме в России из-за COVID-19

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Масочный режим в России должен сохраняться в качестве меры защиты от нового коронавируса, пока рано говорить о том, когда можно будет снять маски, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Масочный режим должен сохраняться. Мы видим сегодня, что коэффициент репродукции (вируса), даже в спокойных регионах, он плавающий, конечно же, он зависит от числа контактов, от тех правил, которые мы соблюдаем, от нашей активности социальной", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, "сам непосредственно иммунитет популяционный пока в целом не сформирован", хотя растет число переболевших граждан.

Пандемия коронавируса

"Да, мы видим сегодня при тестированиях, что появляется уже прослойка иммунных людей, имеющих иммунитет, специфический иммунитет, - сказал министр. - И их становится больше. Ну, поскольку существуют уже и переболевшие в той или иной форме люди".

Как он отметил, но пока все-таки говорить о снятии ограничений, о переходе к нормальному, спокойному образу жизни все-таки рано.

Мурашко добавил, что пока рано собираться большими компаниями, необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Министр подчеркнул, что "соблюдать дистанцирование, гигиену, в том числе ограничивать сегодня коммуникации, большое количество людей когда собирается, ну, и походы к друзьям в гости, все-таки нужно по-прежнему ограничивать".

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 511 423 случаев коронавирусной инфекции, 6 715 умерших и 269 370 выписанных (8 220 выписаны за последние сутки), сообщили ранее в пятницу в оперштабе.

Хроника коронавируса. Июнь.

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