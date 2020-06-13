В Казани приостановили отгрузку сжиженного газа из-за пожара на станции

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Казанская кустовая база сжиженного газа ООО "Газпром сжиженный газ" приостановила отгрузку для всех потребителей, сообщил "Интерфаксу" в субботу представитель компании.

Ранее сообщалось, что 12 июня в результате взрыва на газораспределительной станции в Казани погиб один человек, двое госпитализированы.

Горение происходило в резервуаре второй группы объемом 170 кубических метров. Существовала угроза распространения огня на соседние резервуары.

Пожар локализовали в 10:40 субботы.

По данным компании, возгорание с последующим взрывом газа произошло при сливе жидкой фазы сжиженного углеводородного газа из железнодорожных цистерн в стационарные.

ООО "Газпром сжиженный газ" осуществляет оптовую реализацию сжиженного газа на кустовых базах с доставкой потребителям железнодорожным и автомобильным транспортом и розничную реализацию через сеть собственных автомобильных газозаправочных станций (АГЗС) и в бытовых баллонах, сообщается на сайте компании.

Казанская кустовая база является, в частности, поставщиком сырья для ПАО "Казаньоргсинтез" (входит в "ТАИФ") - одного из крупнейших производителей полиэтилена и полиэтиленовых труб в России, выпускающего более 170 видов химической продукции.

"На текущей работе ПАО "Казаньоргсинтез" приостановка поставки сырья со стороны Казанской кустовой базы ООО "Газпром сжиженный газ"" никак не отразится", - сказал "Интерфаксу" представитель химзавода.