Режим ЧС введен в Казани после взрыва на газораспределительной станции

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Казани введен режим ЧС в связи со взрывом на газораспределительной станции, проводится перекачка газа в резервную емкость, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"После проведения всех работ пожар будет локализован", - привели в пресс-службе слова заместителя начальника Главного управления МЧС России по Татарстану Константина Чанышева.

Между тем в пресс-службе Минздрава Татарстана "Интерфаксу" сообщили, что двое мужчин 1984 и 1997 годов рождения, которые пострадали в результате взрыва, находятся в республиканской больнице в состоянии средней степени тяжести. У них ожоги 10% и 15% тела, угрозы жизни нет.

Горение происходило в резервуаре второй группы объемом 170 кубических метров. Существовала угроза распространения огня на соседние резервуары. К тушению пожара были привлечены 199 человек и 58 единиц техники. Было создано два боевых участка, работали четыре лафетных ствола на охлаждение горящей и соседних емкостей.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа из числа представителей Следственного комитета России, управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Татарстану и сектора судебных экспертиз испытательной пожарной лаборатории.

Ранее сообщалось, что 12 июня в результате взрыва на газозаправочной станции в Казани погиб один человек, двое госпитализированы.