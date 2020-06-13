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ЧП в Казани произошло при перекачке сжиженного газа в другие цистерны

ЧП в Казани произошло при перекачке сжиженного газа в другие цистерны
Фото: Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Пожар с последующим взрывом на базе сжиженного газа ООО "Газпром сжиженный газ" в Казани произошел при сливе топлива из железнодорожных цистерн в стационарные, сообщает в субботу пресс-служба компании.

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По ее данным, инцидент случился 12 июня в 21:56.

Компания выясняет причины происшествия.

Ранее сообщалось, что 12 июня в результате взрыва на газораспределительной станции в Казани погиб один человек, двое госпитализированы.

Горение происходило в резервуаре второй группы объемом 170 кубических метров. Существовала угроза распространения огня на соседние резервуары.

Пожар локализовали в 10:40 субботы.

Казань

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