ЧП в Казани произошло при перекачке сжиженного газа в другие цистерны

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Пожар с последующим взрывом на базе сжиженного газа ООО "Газпром сжиженный газ" в Казани произошел при сливе топлива из железнодорожных цистерн в стационарные, сообщает в субботу пресс-служба компании.

По ее данным, инцидент случился 12 июня в 21:56.

Компания выясняет причины происшествия.

Ранее сообщалось, что 12 июня в результате взрыва на газораспределительной станции в Казани погиб один человек, двое госпитализированы.

Горение происходило в резервуаре второй группы объемом 170 кубических метров. Существовала угроза распространения огня на соседние резервуары.

Пожар локализовали в 10:40 субботы.