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Пожарные локализовали возгорание на газораспределительной станции в Казани

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на кустовой базе сжиженного газа в Казани, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Там отметили, что угрозы распространения огня больше нет, высота факельного горения снизилась до двух метров.

Ранее сообщалось, что 12 июня в результате взрыва на газораспределительной станции в Казани погиб один человек, двое госпитализированы и находятся в состоянии средней степени тяжести.

Горение происходило в резервуаре второй группы объемом 170 кубических метров. Существовала угроза распространения огня на соседние резервуары.

В Казани объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Казань

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