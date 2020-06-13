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Минздрав Татарстана подтвердил гибель одного человека при взрыве на газозаправочной станции

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В результате взрыва газа на газозаправочной станции ООО "Газпром сжиженный газ" в Казани погиб один человек, пострадали двое, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе минздрава Татарстана.

По данным ведомства, госпитализация потребовалась одному из пострадавших. Мужчина 45 лет находится в состоянии средней степени тяжести.

В МЧС по Татарстану сообщили, что пожар не угрожает жилым домам, так как станция находится за пределами жилой застройки. На место пожара прибыл пожарный поезд. В настоящее время пожарные тушат горящий резервуар, охлаждают рядом стоящие резервуары.

"Охлаждение проводится эффективно, поверхность котла каждой из цистерн остается мокрой, под слоем воды. Прогрева интенсивного нет. Горение происходит в верхней части, с горловины резервуара, вся температура уходит вверх, производим охлаждение лафетным стволом. Это пока дает нам возможность ликвидировать угрозу взрыва данного резервуара", - сказал замначальника республиканского главка МЧС РФ (по ГПС) Константин Чанышев.

Вечером 12 июня на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ" в Казани произошел взрыв с последующим возгоранием. МЧС отмечало, что есть угроза соседним емкостям. Пожару был присвоен ранг №4.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах).

Казань Татарстан МЧС

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