Президент России объяснил сложность выхода США из ситуации с коронавирусом

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что США сложно выходят из ситуации с COVID-19 потому, что там над интересами народа доминируют групповые, партийные интересы, а в России такого конфликта интересов нет, поэтому ситуация с коронавирусом лучше.

"Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями, дай Бог, чтобы так и дальше было. А в Штатах так не происходит", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой выложил в Инстаграм ее автор Павел Зарубин.

Президент России считает, что это "связано с системой управления".

По его словам, расширенное правительство в РФ - кабинет министров и главы регионов - работают "как одна команда". "Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то или в правительстве, или в регионах сказал: не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит", - заметил Путин.

В США же, подчеркнул он, все иначе. "Вот, президент говорит: надо сделать так-то, так-то, а на местах губернаторы говорят: да пошел ты подальше", - сказал глава правительства.

Как заявил Путин, "и мне кажется, проблема заключается в том, что групповые партийные интересы в данном случае ставятся выше интересов всего общества и интересов народа".

Президент РФ отметил, что "демократия - это власть народа, но если народ выбирает высшие органы власти, то эти высшие органы власти обличены доверием народа и имеют право выстроить работу таким образом, чтобы гарантировать интересы подавляющего большинства населения страны".

В воскресенье оперативный штаб сообщил, что суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 8 835 случаев. Всего в стране зарегистрировано 528 964 случая COVID-19.

По последним данным Университета Джонса Хопкина, в США заболевших коронавирусной инфекцией 2 074 526 человек. Штаты занимают первое место в мире по числу инфицированных.