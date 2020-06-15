Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене в пользу Китая

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге 78-летнему ученому Валерию Митько, президенту Арктической академии наук, предъявлено обвинение в госизмене, сообщил его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов. По его словам, Дзержинский суд в феврале поместил Митько под домашний арест.

Ученого обвиняют в том, что он передал материалы, составляющие гостайну, китайским спецслужбам во время поездки в Китай, уточнил Павлов. Раскрывать другие подробности он не стал. Митько вину не признает. Раньше о деле Митько не сообщалось.

Дело расследует петербургское управление ФСБ. Его официальными комментариями по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Следствие считает, что президент Арктической академии передал в Китай секретную информацию по разработкам в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок, рассказал осведомленный источник "Интерфакса". По его словам, следствие считает, что эти материалы Митько собирал по шпионскому заданию в период с марта 2017 по март 2018 года.

По словам Павлова, в документах следствия, которые видела защита, не уточняется, какие именно секретные материалы передал ученый. Он заверил, что документы, которые его подзащитный брал с собой за границу, "всегда касались исключительно его научной и преподавательской деятельности".

Адвокат назвал "показательными" подобные дела, в которых фигурируют российские ученые, выезжающие за границу: "Можно сказать, что в последнее десятилетие мы наблюдаем очевидный тренд".

5 июня суд продлил домашний арест Митько до 10 октября, добавил Павлов. Ученому запрещены прогулки, использование средств связи и даже общение с детьми, которых следствие сделало свидетелями по уголовному делу. Защита будет добиваться смягчения условий домашнего ареста Митько или изменения самой меры пресечения на более мягкую.

По данным из открытых источников, в частности сайта фонда "Росконгресс", Валерий Митько - капитан 1 ранга запаса. В период с 1963 по 1994 год служил на кораблях, подводных лодках, в учреждениях Военно-морского флота. С 1994 года, после ухода в запас в должности начальника кафедры подводных информационных систем Военно-морской академии, продолжает научно-педагогическую деятельность в научных и учебных заведениях.

На сайте Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук указывается, что Митько занимает должность президента организации. Основным направлением деятельности академии "являлась и продолжает оставаться научное обоснование содержания Арктической доктрины России, как основного документа, провозглашающего геополитические интересы России в Арктике и организующего деятельность по их реализации".