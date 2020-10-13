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Обвиненному в госизмене ученому Митько не разрешили прогулки

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Всеволожский суд продлил до 10 декабря домашний арест ученому Валерию Митько, президенту Арктической академии наук, обвиняемому в госизмене. Однако суд не разрешил ему ежедневные прогулки, несмотря на прямые указания врачей, заявил адвокат, лидер правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

По его словам, в сентябре 79-летнему Митько сделали операцию. После нее он был в тяжелом состоянии, а сейчас проходит реабилитацию.

"Несмотря на прямые указания врачей о том, Митько нужна ежедневная физическая нагрузка, в том числе прогулки, суд отказал нам в смягчении меры пресечения. Мы подали апелляционную жалобу на постановление суда, в которой просим разрешить Митько ежедневные прогулки в течение семи часов в радиусе не более 500 м от его дома. Надеемся, что апелляционный суд услышит наши доводы", - добавил Павлов.

Митько был задержан в феврале 2020 года, и с тех пор находится под домашним арестом.

По данным защиты, следствие ему вменяет сбор "по шпионскому заданию" сведений о разработках в области гидроакустики, составляющих гостайну. Он передал их спецслужбам Китая во время его поездки в КНР в 2018 году, полагает следствие.

Ученый вину не признает. Защита отмечет, что Митько много лет не имеет допуска к гостайне.

На сайте фонда "Росконгресс" говорится, что Митько - капитан 1 ранга запаса. В период с 1963 по 1994 год служил на кораблях, подводных лодках, в учреждениях ВМФ. С 1994 года, после ухода в запас в должности начальника кафедры подводных информационных систем Военно-морской академии, продолжает преподавать и заниматься наукой.

На сайте Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук указывается, что Митько - президент организации. Основным направлением деятельности академии "являлась и продолжает оставаться научное обоснование содержания Арктической доктрины России, как основного документа, провозглашающего геополитические интересы России в Арктике и организующего деятельность по их реализации".

Защита организовала кампанию в поддержку Митько с требованием прекратить его преследование, а также преследование других российских ученых, попавших в последние годы под обвинение в госизмене. Соответствующую петицию уже подписали несколько сотен человек.

Петербург Валерий Митько Арктическая академия наук Иван Павлов Китай Всеволожский суд

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