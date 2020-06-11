Собянин попросил москвичей избегать "массовки" в День России и день парада

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Никаких массовых праздничных мероприятий в День России, 12 июня, и в день проведения парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 24 июня, в Москве не планируется, сообщил мэр Сергей Собянин в прямом эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он рекомендовал горожанам никуда ходить в эти праздники, пока в Москве запрещены массовые мероприятия.

"Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12-го и в день парада. Но лучше это посмотреть по телевизору. Но никакой массовки, зрителей там не должно быть", - сказал он.

По словам Собянина, в нынешних условиях рискованно проводить какие-либо гуляния, в связи с чем он призвал москвичей не пытаться найти и посетить массовые мероприятия.

Традиционно проходящий 9 мая парад Победы был перенесен на 24 июня из-за ситуации с коронавирусом. В этом году в этот день в столице прошел только авиапарад.

В Москве 9 июня были отменены самоизоляция и пропускной режим. С 9 июня в Москве заработали салоны красоты и ветклиники, будут сняты ограничения на каршерин. С 16 июня - для посетителей откроют двери музеи и выставки, врачи возобновят оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. С 23 июня откроются фитнес-клубы и бассейны. Также будут сняты ограничения на работу детских садов.