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Власти Курской области перенесут парад Победы на август

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Правительство Курской области по рекомендации главного санитарного врача региона перенесло парад Победы с 24 июня на 23 августа из-за коронавируса, сообщил представитель региональной администрации.

23 августа - это день 77-ой годовщины окончания Курской битвы, отметил он.

По официальным данным на 11 июня в Курской области было зарегистрировано 3 769 случаев заражения коронавирусом, умерли 19 заболевших.

В Орле парад решили перенести на 5 августа - День освобождения города Орла и Орловской области.

9 июня врио губернатора Камчатки Владимир Солодов объявил, что предложил командующему Восточным военным округом перенести парад на 26 июля - День ВМФ, или 3 сентября - новую дату окончания Второй мировой войны. Он обяснил, что проведение 24 июня массового мероприятия в регионе он считает нецелесообразным из-за сложной обстановки по коронавирусу.

4 июня власти Пермского края объявили, что отложат парад Победы и Бессмертный полк до тех пор, пока это не будет безопасно с эпидемиологической точки зрения. Врио губернатора региона Дмитрий Махонин через пресс-службу назвал возможной датой обоих мероприятий 3 сентября.

Мэрия Набережных Челнов из-за коронавируса также отменила парад 24 июня, а еще праздничные мероприятия на Сабантуй. "Парад Победы будет только в Москве. Мы парад проводили с участием сотрудников Набережночелнинского гарнизона и юнармейцев. Здоровьем детей мы рисковать не можем", - заявил через пресс-службу мэр города Наиль Магдеев.

Власти Хабаровска пообещали максимально ограничить количество зрителей на параде 24 июня и призвали горожан посмотреть его по телевизору.

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