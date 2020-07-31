Вспышка коронавируса выявлена в карельском пансионате для пожилых

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Петрозаводске в частном пансионате для пожилых "Малина" зафиксирована вспышка коронавируса среди персонала и постояльцев, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. 16 постояльцев из 29 доставлены в инфекционные больницы.

У троих госпитализированных диагностирована пневмония с отрицательным тестом на коронавирус, у девяти коронавирусная инфекция подтвердилась. Двое умерли.

В пансионате остаются девять постояльцев, многие из них маломобильны.

Сколько сотрудников заразились коронавирусом, министр не уточнил. Над остающимися в пансионате ведется медицинское наблюдение, в учреждении работает эпидемиолог Роспотребнадзора. В связи со вспышкой COVID-19 начата проверка.