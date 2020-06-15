Посол США в Москве "разъярен" приговором Уилану

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Посол США в России Джон Салливан заявил журналистам, что разочарован приговором гражданину США, Канады, Великобритании и Ирландии Полу Уилану. Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии по обвиненинию в шпионаже.

Дипломат сказал, что "разочарован и разъярен". По его мнению, "никаких свидетельств, доказывающих вину Уилана, в суде представлено не было". Он пообещал, что продолжит добиваться освобождения осужденного и будет требовать для него правосудия, а не обмена.

По словам Салливана, обвинительный приговор ухудшит отношения двух стран.

До оглашения приговора пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс заявила, что если суд вынесет Уилану обвинительный приговор, то это будет несправедливо.

"Если он будет признан виновным после этого тайного судебного разбирательства без каких-либо доказательств, мир увидит, как российская судебная система высмеивает саму идею справедливости", - написала она в твиттере.

Прокурор, который просил для американца 18 лет лишения свободы, заявлял, что его вина полностью доказана в суде. Защита Уилана и он сам настаивали на его невиновности. Американец говорил в суде, что его взяли с поличным при получении флешки, на которой, как он думал, будут фотографии из его поездки в Сергиев Посад в 2018 году. По версии следствия, там были материалы, составляющие гостайну.

Его адвокат Владимир Жеребенков говорил, что среди множества представленных суду доказательств явно прослеживается, что "в деле имеются признаки провокации преступления со стороны одного лица, от которого исходила вся инициатива".

В момент задержания Уилан являлся директором по безопасности американской компании BorgWarner, производящей автозапчасти. После ареста он был уволен.