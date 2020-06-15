В Кремле заявили, что Уилана нельзя считать политическим заложником

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана нельзя считать "политическим заложником", приговор ему был вынесен по обвинениям, которые были доказаны в суде.

"Нет, невозможно. Он осужден решением суда, и в решении суда все говорится. Ему были предъявлены обвинения, которые были доказаны в суде и приняты судом", - сказал Песков журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, возможно ли считать Уилана политическим заложником.

"Кремль не занимается такими вопросами, и в данном случае я никак не комментирую, естественно, и это решение суда, и эту ситуацию в частности", - сказал пресс-секретарь президента на просьбу прокомментировать заявление адвоката Уилана о том, что дальнейшей судьбой американца, в том числе его возможным обменом, будет заниматься Кремль и МИД.

Ранее в понедельник Уилан был приговорен к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Адвокат Владимир Жеребенков заявил, что жесткий приговор обусловлен назначенным американским судом наказанием для россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута. По его словам, еще при задержании Уилана речь шла о его обмене на осужденных в США граждан России.