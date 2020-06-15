Госсекретарь США потребовал немедленно освободить Уилана
Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен обвинительным приговором суда по делу гражданина США Пола Уилана, которого в ФСБ обвинили в шпионаже. Он также потребовал, чтобы осужденного немедленно освободили.
"Возмущены сегодняшним решением осудить Пола Уилана после тайного суда с засекреченными доказательствами и без должного допуска к процессу свидетелей защиты, - говорится в заявлении главы Госдепа. - Обращение российских властей с Уиланом было ужасающим. Россия не смогла обеспечить Уилану справедливое разбирательство в независимом и непредвзятом суде, а во время его содержания под стражей ставила его жизнь под угрозу, игнорируя его давние проблемы со здоровьем".
В Вашингтоне серьезно озабочены тем, что Уилан был лишен прав на справедливый процесс, который российская сторона была обязана ему гарантировать в соответствии с международными обязательствами, говорится в заявлении.
Мосгорсуд 15 июня приговорил Уилана к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Осужденный вины не признал и назвал свое преследование политическим. Процесс по его делу проходил с конца марта в закрытом режиме из-за наличия в деле засекреченных материалов.
После вынесения приговора посол США в Москве Джон Салливан заявил, что "разъярен и разочарован" этим решением суда. Он высказал мнение, что в суде не было представлено никаких доказательств вины Уилана. Дипломат пообещал, что продолжит добиваться освобождения осужденного и будет требовать для него правосудия, а не обмена. Посол также предупредил, что обвинительный приговор ухудшит двусторонние отношения.
Адвокат американца Владимир Жеребенков говорил, что обвинительный приговор был ожидаем, поскольку его клиенту еще в день задержания 28 декабря 2018 года сотрудники ФСБ говорили, что его будут менять на осужденного в США российского бизнесмена Виктора Бута. По его сведениям, возможность обмена Уилана обсуждается.
Уилан, который ранее проходил службу в морской пехоте США, был задержан в Москве. С тех пор он содержался в СИЗО "Лефортово".
По словам защиты, его задержали при получении флешки, на которой, как утверждали в ФСБ, были сведения, составляющие гостайну. Уилан утверждал, что думал, что получит фотографии из своей прошлой поездки в Россию.