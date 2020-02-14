МВД объяснило удар в живот активистке Дарье Сосновской на акции протеста

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Адвокат активистки Дарьи Сосновской, которую полицейский ударил в живот на августовской протестной акции в Москве, получила ответ из столичного главка МВД на свой запрос по поводу этого инцидента.

"Мы получили ответ от полиции, в котором сказано, что сотрудники полиции применили силу к Сосновской, чтобы не допустить неправомерных действий", - сказала адвокат Татьяна Молоканова "Интерфаксу" в пятницу.

Адвокат отметила, что будет обжаловать этот ответ.

В ответе, который имеется в распоряжении "Интерфакса", также говорится: "Установлено, вы принимали непосредственное участие в несогласованной с органами исполнительной власти акции, выкрикивали лозунги "Позор! Позор", вели себя эмоционально и агрессивно по отношению к сотрудникам полиции, оказывали активное сопротивление (...)".

"Именно поэтому сотрудник полиции, чтобы не допустить неправомерных действий сначала толкает вашу ногу, и только потом толкает вас в область живота", - говорится в ответе московской полиции.

10 августа в Москве на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг "Вернем себе право на выборы-3". Он собрал, по официальным данным, 20 тыс. человек, по сведениям организации "Белый счетчик" - порядка 50-60 тысяч. Среди главных требований протестующих были допуск на сентябрьские выборы в депутаты Мосгордумы независимых кандидатов, а также прекращение уголовных и административных дел в отношении задержанных активистов на несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа.

По окончании митинга часть протестующих отправилась на "прогулку" по центру Москвы, которую полиция расценила как несанкционированное мероприятие и в ходе которой Сосновская и была задержана.

Задержание девушки, съемка которого попала в интернет и была растиражирована в СМИ и социальных сетях, получила широкий общественный резонанс. На кадрах видно, как сотрудник полиции в маске и шлеме с опущенным забралом бьет Сосновскую в живот.

Сосновская обратилась в Следственный комитет с заявлением о преступлении, в котором указывает на наличие в действиях ударившего ее сотрудника полиции признаков превышения должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств (пункт "а", "б" части 3 статьи 286 УК РФ).

Девушка утверждает, что, кроме удара в живот, полицейские нанесли ей удар по голове, когда пытались посадить в автозак. В поликлинике, куда Сосновская обратилась 11 августа, ей был поставлен диагноз "ушиб мягких тканей волосистой части головы, ушиб грудной клетки справа".

В отношении самой Сосновской был составлен административный протокол о нарушении участником публичного мероприятия правил его проведения (часть 5 статьи 20.5 КоАП РФ). Свою вину девушка отрицала. Если бы суд признал ее виновной, ей могли назначить наказание в виде административного штрафа в размере от 10 до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов. Однако Таганский суд Москвы позднее вернул административное дело в отношении Сосновской в полицию.

В конце января со ссылкой на адвоката Молоканову сообщалось, что Басманный суд Москвы отказался принять жалобу Сосновской на бездействие Следственного комитета.

"В конце декабря мы подавали жалобу на бездействие СК в Басманный суд, в принятии жалобы нам было отказано в связи с неподсудностью", - сказала адвокат.

Защитница отметила, что это решение уже обжаловано в Московском городском суде.