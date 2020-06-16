Конституционный суд отказался рассмотреть жалобу на статью УК о насилии над полицейскими

КС счел, что насилие в отношении полицейских не соответствует мирному характеру собраний

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Конституционный суд отказался рассматривать жалобу осужденного по "делу 27 июля" Ивана Подкопаева. Он оспаривал конституционность 318-й статьи Уголовного кодекса о применении насилия в отношении представителя власти.

Как говорится в отказном определении, Подкопаев в жалобе указал, что эта статья устанавливает повышенную ответственность мирно протестующих граждан за самозащиту их гражданских прав от насильственных действий сотрудников правоохранительных органов. В этом он увидел несоответствие Конституции.

Поскольку реализация права на свободу мирных собраний может быть связана с серьезными рисками, и сами граждане, и государство должны использовать все законные средства для предотвращения любых проявлений, не отвечающих самой сути права на мирные собрания, ответил суд.

"Соответственно, применение насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей по охране общественного порядка не может рассматриваться как допустимое проявление мирного собрания", - говорится в определении.

КС подчеркнул, что предусмотренные в УК публично-правовые меры предполагают не только повышенную ответственность за посягательства на жизнь, здоровье, честь и достоинство представителей власти, но и ответственность за совершение ими самими преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Положение статьи 318 УК не может расцениваться в качестве нарушающего права Подкопаева в указанном им аспекте, данная жалоба, как не отвечающая закрепленному в законе критерию допустимости, не может быть принята Конституционным судом к рассмотрению, заключил суд.

Иван Подкопаев стал одним из первых осужденных после о несогласованной акции 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. 3 сентября Тверской суд Москвы приговорил его к трем годам колонии по статье 318 УК. Суд и следствие решили, что он распылилслезоточивый газ в сторону сотрудников правоохранительных органов и два человека получили ожоги глаз.

Затем Мосгорсуд сократил ему срок на год.