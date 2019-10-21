Новый глава СПЧ узнает, почему правоохранительные органы не реагируют на жалобы потерпевших на акциях

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Новый глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев намерен поставить вопрос перед правоохранительными органами, почему они не реагируют на обращения потерпевших на прошедших летом несанкционированных акциях.

"Я встречался с коллегами, обсуждал это дело (дело о беспорядках в Москве). Есть такая тема, как обращения тех, кто считает себя пострадавшими во время несанкционированных митингов. Есть обращения в соответствующие органы и Следственный комитет. Эти обращения не получают ответа никакого. Я не юрист, но это явное нарушение процедур. Почему они нарушаются - хотелось бы понять", - сказал "Интерфаксу" Фадеев.

Он отметил, что намерен поставить этот вопрос перед правоохранительными органами. "Да, моя точка зрения, что надо сегодня концентрироваться на этом. Только соблюдая процедуры, можно надеяться на справедливый исход для всех", - подчеркнул он.

Задержание Сосновской

Ранее в понедельник сообщалось, что защита Дарьи Сосновской, получившей удар в живот на одной из московских акций этим летом, обратилась в Басманный суд с требованием признать незаконным бездействие сотрудников Следственного комитета и передачу дела на проверку в Росгвардию.

По мнению ее адвоката, должна проводиться не служебная проверка, а проверка в порядке статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ (порядок рассмотрения сообщения о преступлении).

Состоявшийся 10 августа в Москве на проспекте Сахарова согласованный митинг "Вернем себе право на выборы-3" собрал, по официальным данным, 20 тыс. человек, по сведениям организации "Белый счетчик" - порядка 50-60 тысяч участников. Протестующие требовали допуска выборы в Мосгордуму независимых кандидатов, а также прекращение уголовных и административных дел против активистов, задержанных на несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа.

Когда митинг закончился, часть его участников отправилась на "прогулку" по центру Москвы, которую полиция сочла несанкционированным мероприятием, в ходе которого и была задержана Сосновская. В интернете появилась видеозапись ее задержания, на которой видно, как сотрудник полиции в маске и шлеме с опущенным забралом ударил Сосновскую в живот.

Девушка обратилась в СКР с заявлением о превышении ударившим ее полицейским должностных полномочий с применением насилия. Она также сообщила, что помимо удара в живот, полицейские ударили ее по голове, когда пытались посадить в автозак. В поликлинике задержанной поставили диагноз "ушиб мягких тканей волосистой части головы, ушиб грудной клетки справа".

Пресс-служба московского главка МВД начала служебную проверку этого инцидента.

В отношении самой Сосновской был составлен административный протокол о нарушении участником публичного мероприятия правил его проведения (часть 5 статьи 20.5 КоАП РФ). 19 августа Таганский суд Москвы вернул материалы этого дела в полицию из-за недостатков, допущенных при его составлении.