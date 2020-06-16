Врачи вылечили от коронавируса 103-летнюю петербурженку

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Врачи петербургской больницы Святого Георгия вылечили от коронавирусной инфекции и двусторонней пневмонии 103-летнюю пациентку. Об этом учреждение сообщило в инстаграме.

"Валентина Мартыновна проходила лечение в нашем стационаре в 11-м инфекционном отделении по поводу новой коронавирусной инфекции, осложненной двухсторонней полисегментарной пневмонией, и выписана с улучшением самочувствия домой 11 июня", - говорится в сообщении.

Сейчас петербурженка остается дома и чувствует себя хорошо.



В Петербурге всего выявлено больше 20 000 случаев заражения окронавирусной инфекцией, за сутки их число выросло на 234. Умерли всего более 600 заболевших.