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Число жертв пожара в петербургской больнице Святого Георгия возросло до шести

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга во вторник официально подтвердила смерть еще одного пациента от пожара в больнице Святого Георгия.

"Подтвердилась смерть шестого человека. Он умер не во время пожара, а после. Проведенная экспертиза показала, что он отравился продуктами горения", - уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в больнице Святого Георгия скончались пять человек. Вероятной причиной пожара считают воспламенение аппаратов ИВЛ "Авента-М" производства Уральского приборостроительного завода.

Как сообщалось, в среду Росздравнадзор объявил о приостановке обращения аппаратов "Авента-М", произведенных с 1 апреля.

Аппараты ИВЛ "Авента-М" использовались для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве (в корпусе, в котором лечат пациентов с COVID-19) и больнице Святого Георгия в Петербурге, Пожары случились 9 и 12 мая, соответственно. В результате двух пожаров тогда погибли шесть человек (в Москве погибла одна женщина, в Петербурге – пять человек, теперь же с учетом новых данных – шесть человек).

Стало известно, что Россия поставила в США аппараты ИВЛ именно этой марки. После пожаров в российских больницах американские власти приостановили развертывание российских аппаратов в больницах до выяснения причин возгорания.

Аппараты искусственной вентиляции легких "Авента" производит АО "Уральский приборостроительный завод" (УПЗ, Свердловская область, входит в "КРЭТ" ГК "Ростех"). Они поставляются на рынок с 2012 года.

Следственный комитет проводит проверку на "Уральском приборостроительном заводе".

18 мая стало известно о смене руководства УПЗ. Прекращены полномочия временного генерального директора Марата Бадгутдинова. Временным генеральным директором назначен Александр Морозов, сообщили в концерне "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ). Причины перестановок в КРЭТ не уточнили. Бадгутдинов возглавлял предприятие 11 дней. Сообщается, что смена руководства завода не связана с пожарами.

Петербург коронавирус

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