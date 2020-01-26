РПЦ осталась недовольна уровнем преподавания основ православия в школах

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви считают неудовлетворительным уровень преподавания "Основ православной культуры" в школе и надеются, что при новом министре образования этот вопрос будет решен.

"Все, чего удалось добиться, это чтобы в одном классе один час в неделю уделялся культурологическому предмету "Основы православной культуры", или исламской, или иудейской, или буддистской, или светской этики, и этим практически все ограничивается. Причем преподавание ведут не люди, получившие мандат от Церкви, или от исламского сообщества, или от иудейской религии, а просто преподаватели каких-то других дисциплин по совместительству. Я думаю, что этот результат взаимодействия Церкви и школы не является удовлетворительным", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе "Церковь и мир" на телеканале Россия 24" (ВГТРК).

По его мнению, дети должны иметь "прямой доступ к религиозным традициям", при этом иерарх подчеркнул, что светская школа не должна становиться площадкой для проповеди той или иной религии.

"Пусть дети и родители выбирают сами, в какую церковь ходить, к какой религиозной традиции принадлежать, но они должны получать адекватные знания по религии от представителей самой этой религиозной традиции, не обязательно от духовенства, это могут быть миряне, но это должны быть люди, которые уполномочены своими религиозными организациями преподавать в школе", - заметил он.

Кроме того, архиерей выразил мнение, что если этот вопрос будет решен, и не в масштабе одного часа в неделю и одного класса за весь цикл обучения, то это будет в целом способствовать и улучшению межрелигиозного климата в нашем государстве. "Это, в конце концов, вопрос безопасности нашего государства", - считает он.

Митрополит также выразил надежду на то, что воспитательная роль школы не будет утрачена.