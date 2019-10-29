Школам рекомендовали провести всероссийский урок к столетию конструктора Калашникова

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российским школам рекомендовали провести 10 ноября всероссийский урок, посвященный столетию со дня рождения конструктора Михаила Калашникова. Министерство просвещения разослало такие рекомендации в регионы.

В план урока чиновники предложили включить соревнования по сборке-разборке автоматов Калашникова АК-47 и АК-74 или сравнение характеристик АК "с американским автоматом М-16", говорится в документе.

Уроки рекомендованы для школьников всех возрастов. Провести их могут одновременно два учителя, например, истории и основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Им посоветовали не забыть о литературном наследии Калашникова, о его высказываниях и нравственных ориентирах.

Цель урока - дать учащимся возможность осмыслить масштаб личности и изобретений Калашникова. Также среди задач мероприятия - "воспитание чувства патриотизма", формирование "российской идентичности школьников на основе изучения примеров выдающихся отечественных военно-технических изобретений" и повышение интереса к службе в армии.

К рекомендациям приложена справка об автомате Калашникова с данными из "Книги рекордов Гиннесса" о том, что автомат является самым распространенным оружием на планете: каждый пятый солдат в мире вооружен АК, ежегодно от пуль автомата погибает четверть миллиона человек.