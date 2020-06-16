Семеро полицейских пострадали в беспорядках в пункте временного размещения в Дагестане

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали в результате беспорядков, устроенных гражданами Азербайджана в пункте временного размещения в Дагестане.

Старший помощник руководителя Су СКР по региону Расул Темирбеков сообщил, что, по предварительным данным, пострадало 7 полицейских, повреждены 5 служебных автомобилей. Проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что около 400 граждан Азербайджана, находившиеся в палаточном лагере и пункте временного размещения в Дагестане, выражая недовольство организацией их пропуска на родину, вышли на трассу Кавказ и перекрыли ее. На место прибыли сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике и МВД. Протестующие оказали сопротивление.

В мае в приграничных районах Дагестана скопились несколько сотен граждан Азербайджана, стремящихся выехать домой. В связи с этим для них был создан пункт временного размещения.