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В Дагестане в пункте временного размещения граждан Азербайджана произошли волнения

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники регионального управления Росгвардии и МВД в Дагестане прибыли в пункт временного размещения граждан Азербайджана, которые требуют пропустить их через госграницу на родину, сообщил агентству "Интерфакс" в администрации Дербентского района Дагестана.

"Находящиеся в пункте временного размещения граждане Азербайджана требуют пропустить их на родину. В связи с этим здесь произошли волнения, из-за чего здесь находятся сотрудники Росгвардии и МВД", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время, власти и правоохранительные органы выясняют причину конфликтов.

В мае в приграничных районах Дагестана скопилось несколько сотен граждан Азербайджана, стремящихся выехать домой. В связи с этим для них был создан пункт временного размещения.

Дагестан Азербайджан

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