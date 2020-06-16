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Баку пообещал вывезти 150 граждан Азербайджана из бунтующего лагеря в Дагестане

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев подтвердил планы эвакуировать во вторник свыше 150 азербайджанских граждан на родину через сухопутную границу с Дагестаном.

Он также выразил сожаление с инцидентом, произошедшим у временного палаточного лагеря в Дагестане, где находятся граждане Азербайджана.

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По словам Гаджиева, с момента закрытия границ из России на родину было возвращено 2 976 граждан Азербайджана. На этой неделе будет выполнен еще один вывозной чартерный рейс Москва-Баку.

Ранее стало известно, что около 400 граждан Азербайджана покинули палаточный лагерь и ПВР близ села Куллар в Дагестане. Недовольные организацией их пропуска на родину, они вышли на трассу "Кавказ" и перекрыли ее. На место прибыли сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике и МВД. Протестующие оказали сопротивление. В результате этого несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали, получив не опасные для здоровья травмы. Пострадали также 8 граждан Азербайджана. Около 90 граждан Азербайджана были доставлены в отделы полиции, но они не задержаны.

Азербайджан Баку Дагестан

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