В Минобороны заявили, что у них нет цели провести парады во всех регионах РФ "любой ценой"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Военные парады 24 июня в Москве и других российских городах пройдут при соблюдении всех необходимых санитарных требований на фоне ситуации с коронавирусом, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков; он также заверил, что у военных нет цели провести "любой ценой" парады во всех регионах России.

"Подготовка главного парада в Москве ведется в плановом порядке с соблюдением всех необходимых мер безопасности", - сказал он. По словам Конашенкова, военные парады и артиллерийские салюты пройдут в городах-героях, а также в городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейских корпусов - всего в 28 городах России.

В других городах и регионах РФ 24 июня "будут проведены праздничные мероприятия и торжественные шествия с участием военнослужащих", сказал представитель Минобороны.

"Мероприятия будут организовываться и проводиться в строгом соответствии с решениями и рекомендациями санитарных врачей регионов, сообразно обстановке, где-то в полном объеме, где-то менее масштабно", - заявил Конашенков.

"Нет и не может быть цели провести в каждом регионе полномасштабные парады любой ценой, в некоторых из них пройдут скорее символические мероприятия", - сказал он.

"Согласно указанию Верховного главнокомандующего - требование безопасности, сохранение здоровья военнослужащих и граждан страны при проведении воинских торжественных мероприятий 24 июня, в годовщину парада 1945-го года, будет выполнено в полной мере", - подчеркнул Конашенков.

Парад 24 июня

Власти ряда городов, в частности, Челябинска, Иркутска, Пятигорска и других населенных пунктов ранее заявили об отмене из-за коронавируса массовых мероприятий 24 июня.

Около 14 тыс. человек будут задействованы в параде Победы на Красной площади 24 июня, в парадах по всей стране примут участие 64 тыс. человек, сообщил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу. В Минобороны заявили, что всех участников парада 24 июня будут регулярно тестировать на коронавирус.

16 апреля президент Владимир Путин поручил перенести подготовку к намеченному на 9 мая параду Победы в Москве и регионах из-за коронавируса. Тысячи военнослужащих, которые готовились к параду на подмосковном полигоне "Алабино", вернулись в места постоянной дислокации, их отправили на карантин.

26 мая Путин приказал начать подготовку к параду Победы, назначив его на 24 июня. Участникам парада в Москве предстоит провести две ночные тренировки на Красной площади 17 и 18 июня. Генеральная репетиция парада состоится там же 20 июня.