Власти перенесли торжества в честь 75-летия Победы в Твери и Ржеве

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил о решении перенести парады Победы в городах воинской славы Твери и Ржеве с 24 июня на другую дату, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

"В соответствии с позицией регионального Роспотребнадзора провели консультации и приняли решение провести парад в другое время", - сказал Руденя в местном эфире телеканала "Россия-24".

Он отметил, что жители Твери смогут увидеть пролет авиации, которая будет возвращаться в Верхневолжье с парада Победы в Москве.

"Перенос даты также предварительно обсуждался с ветеранскими организациями, которые выразили надежду, что в случае переноса праздничных торжеств на более поздний срок ветераны Великой Отечественной войны смогут принять в них участие очно", - казали в пресс-службе.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. В связи с этим запрещены массовые мероприятия, не работают рестораны, летние кафе и гостиницы.