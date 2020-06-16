Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:35Заразились
на 16.06В России 545 458+8 248В мире 8 034 504+133 580

Власти перенесли торжества в честь 75-летия Победы в Твери и Ржеве

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил о решении перенести парады Победы в городах воинской славы Твери и Ржеве с 24 июня на другую дату, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

"В соответствии с позицией регионального Роспотребнадзора провели консультации и приняли решение провести парад в другое время", - сказал Руденя в местном эфире телеканала "Россия-24".

Он отметил, что жители Твери смогут увидеть пролет авиации, которая будет возвращаться в Верхневолжье с парада Победы в Москве.

"Перенос даты также предварительно обсуждался с ветеранскими организациями, которые выразили надежду, что в случае переноса праздничных торжеств на более поздний срок ветераны Великой Отечественной войны смогут принять в них участие очно", - казали в пресс-службе.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. В связи с этим запрещены массовые мероприятия, не работают рестораны, летние кафе и гостиницы.

Тверь Ржев

Новости по теме

Новости

Четыре человека, включая полицейского, погибли в перестрелке членов тейпа в Назрани

Власти Крыма передумали отменять парад Победы в Симферополе

Власти Крыма передумали отменять парад Победы в Симферополе

Грифонов на Банковском мосту в Петербурге облили краской и поцарапали

Сотрудники "Норникеля" стали фигурантами уголовного дела о загрязнении реки Томулах

"Прямая линия" с Путиным состоится после голосования по поправкам в Конституцию

"Прямая линия" с Путиным состоится после голосования по поправкам в Конституцию

В думском комитете не поняли включения Павла Воли в "пантеон героев" Минпросвещения

В думском комитете не поняли включения Павла Воли в "пантеон героев" Минпросвещения

В Дагестане в отделы МВД доставили около 90 граждан Азербайджана за участие в беспорядках

В Дагестане в отделы МВД доставили около 90 граждан Азербайджана за участие в беспорядках

Источник сообщил, что стрелок с Ленинского проспекта готовился стать шахидом

Изменение Конституции

В НИИ Роспотребнадзора заявили, что Россия находится в низшей точке эпидемии

В НИИ Роспотребнадзора заявили, что Россия находится в низшей точке эпидемии

Московский стрелок оказался сыном экс-замглавы госнарконтроля и братом полицейского

Московский стрелок оказался сыном экс-замглавы госнарконтроля и братом полицейского
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');