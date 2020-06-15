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"Транснефть" собрала основной объем топлива в русле реки Амбарная под Норильском

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "Транснефть" собрала основную часть разлившегося дизельного топлива в русле реки Амбарная близ Норильска - 8,42 тыс. куб. метров, сообщила компания.

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По состоянию на 10:00 15 июня, на месте работают семь аварийных бригад компании на шести рубежах, всего 102 человека. Топливо снимают с водной поверхности нефтесборщиками и затем закачивают в емкости временного хранения нефти для дальнейшего распределения по емкостям "Норникеля".

Как сообщалось 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента, в результате разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

Возбуждены четыре уголовных дела. Арестованы директор ТЭЦ, начальник цеха ТЭЦ, главный инженер и его заместитель. Фигурантом также стал глава Норильска Ринат Ахметчин.

Министерство энергетики РФ обратилось к нефтяным компаниям и "Транснефти" с просьбой оказать помощь в ликвидации последствий аварии.

Разлив топлива в Норильске

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Хроника 29 мая – 15 июня 2020 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Норильск Транснефть

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