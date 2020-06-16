Губернатор Усс призвал "Норникель" компенсировать коренным народам ущерб от аварии на ТЭЦ-3

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что "Норникель" должен компенсировать коренным народам Севера, проживающим на Таймыре, ущерб, нанесенный природе из-за разлива топлива на ТЭЦ-3 под Норильском. Он сказал это на встрече с представителями коренных народов.

Они выразили обеспокоенность в связи с тем, что из-за разлива дизельного топлива под угрозой оказались охотничьи и рыбные ресурсы.

"Семь охотничьих угодий пострадали, по моим сведениям, там планировалась "готовка" более чем 1000 оленей. Скорее всего, этого нельзя будет сделать. Значит, компенсировать этот ущерб тем, кто живет, что называется, с этого, надо. То же самое говорилось о рыбе, это тоже совершенно правильно. И другие вещи, которые мы при первом приближении, может быть, не видим, должны быть посчитаны", - отметил Усс.

Губернатор выразил уверенность, что "Норникель" "как действительно социально ответственная и состоятельная структура" пойдет навстречу местным жителям и компенсирует им ущерб.

Ранее на этой встрече депутат Госдумы Григорий Ледков, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, заявил, что авария может оставить без рыбы местных жителей, традиционно выходящих осенью на промысел. Он предупредил, что будет нужно следить за составом воды в загрязненных водоемах, информировать людей о загрязнении и, возможно, решить, чем заменить им рыбу.

Встреча с представителями коренных народов прошла в Норильске. В ней также участвовали глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

29 мая на ТЭЦ-3 компании "НТЭК" (входит в группу "Норильский никель") разгерметизировался резервуар с соляркой и из него вылилось около 21 000 тонн топлива. Оно попало в том числе в реки.