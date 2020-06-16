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Дело о халатности возбудили против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сотрудница отдела Ростехнадзора в Норильске стала фигуранткой уголовного дела о разливе горючего на ТЭЦ-3, она не проверила аварийный резервуар. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного инспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - сказала Петренко во вторник "Интерфаксу".

По версии СК, в ноябре 2017 и декабре 2018 года Новожилова проводила плановые проверки ТЭЦ-3 в Норильске, но не проверила аварийный резервуар и не выявила факт отсутствия на него положительного заключения экспертизы промышленной безопасности. "В 2019 году в Ростехнадзор поступило заключение экспертизы промышленной безопасности, где были указаны недостатки, которые требовалось устранить. В этой ситуации Новожилова должна была инициировать проведение внеплановой проверки объекта, но этого также сделано не было", - сказала Петренко.

Таким образом, отметила она, в результате бездействия Новожиловой не были выявлены нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации аварийного резервуара №5 ТЭЦ-3 АО "НТЭК".

"Это привело к разрушению целостности топливного хранилища, разливу более 21 тыс. тонн нефтепродуктов и причинению ущерба окружающей среде, устранение которого требует больших финансовых затрат", - сказала Петренко.

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29 мая этого года на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация топливного резервуара из-за проседания свайного фундамента. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный, реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия было возбуждено четыре уголовных дела: о халатности за несвоевременное информирование о происшествии, о порче земли, о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и о загрязнении вод. Инцидент объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Арестованы трое руководителей ТЭЦ - директор Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов-, а также начальник цеха Вячеслав Старостин. Обвинение в халатности предъявлено мэру Норильска Ринату Ахметчину.

В настоящее время в ликвидации ЧС задействовано более 700 человек и около 300 единиц техники, подключена авиация МЧС. На воде установлены боновые заграждения для локализации пятен топлива. Нефтепродукты собирают с поверхности рек, ближайших озер и притоков, а также с прибрежного грунта.

Разлив топлива в Норильске

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Хроника 29 мая – 16 июня 2020 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Ростехнадзор Норильск Норникель

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