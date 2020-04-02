Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:44Заразились
на 02.04В России 3 548+771В мире 932 605+75 118

Соловки закрылись для туристов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Архангельской области Игорь Орлов своим указом закрыл доступ на острова Соловецкого архипелага всем, кроме местных жителей, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Он предписал Второму архангельскому объединенному авиаотряду продавать авиабилеты на острова только жителям архипелага. Навигация в том районе Белого моря еще не открылась.

По данным сайта Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря, закрыть острова для посетителей губернатора попросил патриарх Кирилл.

"На острове обстановка спокойная, работает оперативный штаб. Сотрудники Соловецкого музея-заповедника перешли на удаленный режим работы. Настоятель Соловецкого монастыря ограничил передвижение монахов по острову, но службы в храмах монастыря идут в прежнем режиме", - говорится в пресс-релизе.

Кроме местных жителей, на Соловках, кроме местных жителей, живут и работают еще двести человек - они занимаются реставрацией, строительными работами, в том числе строят взлетно-посадочную полосу.

Самолеты доставляют туда продукты и товары первой необходимости, обратными рейсами с островов можно улететь. Прилететь теперь будет можно только по разрешению штаба.

"Попадание вируса на Соловки особенно опасно из-за их островной замкнутости, к тому же здесь нет условий для обсервации", - отмечается в сообщении.

Эпидемия одиночества

12
Сеул, Южная КореяРио-де-Жанейро, БразилияКатманду, НепалДакар, СенегалПрага, ЧехияБрюссель, БельгияШанхай, КитайВашингтон, СШАРио-де-Жанейро, БразилияРим, ИталияКиев, УкраинаНью-Йорк, США
Сеул, Южная Корея
Соловки Соловецкий монастырь Соловецкий музей-заповедник Архангельская область Игорь Орлов

Новости по теме

Новости

Новак допустил снижение спроса на автозаправках в России на 40%

Новак допустил снижение спроса на автозаправках в России на 40%

Источник сообщил о задержании двух замов начальника следственного департамента МВД

Источник сообщил о задержании двух замов начальника следственного департамента МВД

Генпрокуратура попросила наказать "Эхо Москвы" за фейк о коронавирусе

Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для пострадавших из-за COVID-19

Режим самоизоляции введен во всех регионах Урала

Правительству РФ предложили облегчить нагрузки по платежам за ЖКУ

МИД уточнил, что США оплатили половину стоимости российского гуманитарного груза

МИД уточнил, что США оплатили половину стоимости российского гуманитарного груза

Челябинская область закрылась для автомобилей из других регионов

Челябинская область закрылась для автомобилей из других регионов

Мишустин предложил увеличить до 50% авансы по госконтрактам

Путин в четверг выступит с новым обращением к россиянам

Путин в четверг выступит с новым обращением к россиянам
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');