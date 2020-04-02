Соловки закрылись для туристов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Архангельской области Игорь Орлов своим указом закрыл доступ на острова Соловецкого архипелага всем, кроме местных жителей, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Он предписал Второму архангельскому объединенному авиаотряду продавать авиабилеты на острова только жителям архипелага. Навигация в том районе Белого моря еще не открылась.

По данным сайта Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря, закрыть острова для посетителей губернатора попросил патриарх Кирилл.

"На острове обстановка спокойная, работает оперативный штаб. Сотрудники Соловецкого музея-заповедника перешли на удаленный режим работы. Настоятель Соловецкого монастыря ограничил передвижение монахов по острову, но службы в храмах монастыря идут в прежнем режиме", - говорится в пресс-релизе.

Кроме местных жителей, на Соловках, кроме местных жителей, живут и работают еще двести человек - они занимаются реставрацией, строительными работами, в том числе строят взлетно-посадочную полосу.

Самолеты доставляют туда продукты и товары первой необходимости, обратными рейсами с островов можно улететь. Прилететь теперь будет можно только по разрешению штаба.

"Попадание вируса на Соловки особенно опасно из-за их островной замкнутости, к тому же здесь нет условий для обсервации", - отмечается в сообщении.