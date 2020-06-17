Лесные пожары общей площадью 870 га обнаружены на Камчатке

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Петропавловск-Камчатский. 17 июня. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Два природных пожара общей площадью свыше 870 га бушуют в лесах возле двух сел Быстринского района Камчатского края, сообщает в среду Главное управление МЧС России по региону.

"В связи со сложившейся пожароопасной обстановкой с 15 июня в лесах Быстринского района введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Один из лесных пожаров был обнаружен во вторник в нескольких километрах от села национального эвенского села Анавгай. На настоящий момент площадь возгорания составляет около 120 гектаров.

"На месте работают сотрудники Лесоохраны. Всего задействовано более 20 человек и три единицы техники, в том числе вертолет с водосливным устройством", - отмечают в спасательном ведомстве.

По данным МЧС, угрозы населенному пункту нет, так как от пожара его отделяет река Быстрая, ширина которой около 40 метров. Кроме того, для дополнительной защиты Анавгая проложили минерализованную полосу, протяженностью четыре километра и шириной 12 метров.

Еще один природный пожар бушует вблизи административного центра Быстринского района - села Эссо. Возгорание там было обнаружено 10 июня, тогда его площадь составляла 3 гектара. Сейчас его площадь превышает 750 гектаров.

"На месте работают сотрудники специализированной пожарно-спасательной части и лесоохраны, личный состав местной пожарной части, добровольные пожарные. Всего задействовано более 60 человек и 22 единицы техники, в том числе два вертолета с водосливным устройством", - сказано в сообщении.

Для защиты Эссо от пожара была проложена минерализованная полоса, протяженностью 30 километров и шириной 10 метров. Организованно непрерывное патрулирование села.

По данным МЧС, угрозы селу нет, огонь уходит в противоположную сторону от населенного пункта, запах гари там не чувствуется.

"Работы по тушению обоих пожаров осложняются большой крутизной склонов сопок, труднодоступной местностью, а также отсутствием дождей, Было принято усилить группировку по борьбе с пожарами. 17 июня в Быстринский район выдвинулись 10 сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС России", рассказал заместитель начальника камчатского Главка МЧС краю по государственной противопожарной службе Василий Кухтинов, чьи слова приводятся в сообщении.