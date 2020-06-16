В НИИ Роспотребнадзора заявили, что Россия находится в низшей точке эпидемии

Коронавирусы летом слабеют, иммунитет, наоборот, укрепляется, значит, можно провести общероссийское голосование, заключил эксперт

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Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Россия находится в низшей точке заболевания коронавирусом, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Его цитирует портал Стопкоронавирус.рф.

"В настоящий момент на территории РФ циркуляция вируса снизилась до минимальной и не превышает 1 процента, мы находимся на низшей точке заболеваемости. Кроме того, отмечаем еще одну положительную тенденцию - растет иммунная прослойка населения, она составляет 17-20%", - заявил Горелов.

Он отметил, что коронавирус относится к сезонным инфекциям, а "летом традиционно отмечается снижение эпидемиологической напряженности". Также он напомнил, что летом и зимой "иммунная система работает максимально эффективно".

"Наличие этих четырех факторов позволяет провести голосование (по поправкам в Конституцию. - ИФ.) именно в эти сроки, в середине лета", - заключил эксперт.

Президент Владимир Путин назначил общероссийское голосование по Конституции на 1 июля, этот день объявлен выходным. Кроме того, проголосовать можно будет в течение шести предшествующих дней.

По последним данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 8248 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего число подтвержденых заражений достигло 545 458. Количество летальных исходов за сутки выросло на 193 и составило 7 248.