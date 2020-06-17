Российский рынок акций открылся слабым ростом индексов РТС и Мосбиржи

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций начались в среду слабым ростом вслед за американскими индексами и котировками нефти. В росте лидируют акции "Детского мира" после прошедшего вторичного размещения бумаг (SPO) с небольшим дисконтом к рынку.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 0,3%, до 2755,54 пункта, индекс РТС поднялся на 0,4% до 1247,5 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,2%.

Доллар подорожал на 0,25 копейки до 69,62 рубля.

Акции "Детского мира" подорожали на 1,8% до 98,5 рубля. Цена размещения в рамках SPO "Детского мира" составила 93 рубля за акцию, сообщили продающие акционеры - АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation).

В рамках сделки продается 117 777 459 акций "Детского мира" (15,94% капитала). Совокупная доля владения "Системы" (ее пакет снижается с 33,38% до 20,38%) и РКИФ (с 7,56% до 4,62%) по итогам сделки составит 25% + 1 акция.

Подорожали акции АФК "Система" (+1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+0,9%), "РусАла" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), "Магнита" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,6% "префы"), "Башнефти" (+0,4%), "Норникеля" (+0,3%).

Просели котировки "Аэрофлота" (-0,2%), "Россетей" (-0,2% и -0,5% "префы"), "Мобильных телесистем" (-0,1%).

В США индексы накануне выросли на 1,8-2% на майских статданных о розничных продажах и промышленном производстве в США. Розничные продажи подскочили на рекордные за все время ведения расчетов 17,7% по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозах роста на 8%. В то же время промпроизводство в США в мае выросло на 1,4% при ожидавшемся повышении на 2,8-3%.

Помимо этого, оптимизму инвесторов способствовало сообщение Bloomberg о том, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает пакет финансирования инфраструктурных проектов объемом $1 трлн.

Инвесторы также оценивали выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената. Пауэлл отметил, что "уровень производства и занятости остаются намного ниже, чем до начала пандемии, и существует высокая степень неопределенности относительно времени и силы восстановления экономики США".

Глава ФРС заявил, что реализация программы покупки облигаций американских компаний будет зависеть от реакции рынка. "Если функционирование рынка будет и дальше улучшаться, мы с радостью замедлим или даже остановим выкуп", - сказал он.

В среду в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,3%).

Японский экспорт рухнул в мае на 28,3% (до 4,18 трлн иен) - максимальными темпами более чем за 10 лет, на фоне ослабления глобального спроса и продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, при этом падение было зафиксировано по итогам 18-го месяца подряд.

Между тем, дефицит внешней торговли Японии в мае составил 833,4 млрд иен по сравнению с 965,4 млрд иен за тот же месяц прошлого года. Эксперты прогнозировали дефицит на уровне 970,8 млрд иен, согласно Trading Economics.

В Пекине за сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили городские власти. Накануне в Пекине объявили о введении масштабных ограничительных мер из-за COVID-19. Столичные власти призвали всех жителей отказаться от "поездок не первой необходимости" и оставаться дома.

Нефть утром в среду дешевеет после уверенного роста накануне, трейдеры следят за новостями о росте новых случаев заражения коронавирусом в Пекине, США и ряде других стран, а также ожидают публикации данных о запасах нефти в США. К 10:01 августовские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 1%, до $40,55 за баррель (+3,1% во вторник), августовские фьючерсы на WTI дешевели на 1,5%, до $38,08 за баррель (+3,4% накануне).

Во вторник поддержку рынку оказал прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), по которому глобальный спрос на нефть увеличится на рекордные 5,7 млн б/с в 2021 году. МЭА ожидает, что в текущем году нефтяной спрос упадет на 8,1 млн б/с.

По прогнозам МЭА, глобальное предложение нефти сократится на 7,2 млн б/с в 2020 году, а затем увеличится на 1,7 млн б/с в 2021 году.

Ожидается, что ОПЕК+ в четверг проведет заседание министерского мониторингового комитета (JMMC), чтобы обсудить соблюдение установленных квот.

В среду трейдеры ожидают публикации доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 3,1 млн баррелей.