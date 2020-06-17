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SPO "Детского мира" прошло с дисконтом 3,9% к рынку

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Вторичное публичное размещение акций "Детского мира" прошло по цене 93 рубля за бумагу, сообщили продающие акционеры - АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation). Размещение прошло с дисконтом 3,9% к рынку.

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В рамках SPO продается 117 777 459 акций (15,94% капитала "Детского мира"), таким образом, без учета комиссий продающие акционеры выручат около 10,95 млрд рублей, в том числе "Система" - 8,93 млрд рублей, РКИФ - 2,02 млрд руб.

Совокупная доля владения "Системы" (ее пакет снижается с 33,38% до 20,38%) и РКИФ (с 7,56% до 4,62%) по итогам сделки составит 25% + 1 акция.

Credit Suisse, Goldman Sachs, Sberbank CIB и "ВТБ Капитал" выступили глобальными соорганизаторами и букраннерами, Альфа-банк - букраннером сделки.

"Система" и РКИФ берут на себя обязательство не продавать акции "Детского мира" в течение трех месяцев после размещения.

АФК планирует направить вырученные средства на общие корпоративные нужды, включая снижение долга.

Во вторник акции "Детского мира" подешевели на 1,33% - до 96,8 руб. Это примерно столько же, сколько стоил "Детский мир" в минувшем ноябре перед SPO, которое в итоге прошло с дисконтом чуть менее 6% (цена размещения составила 91 руб.). Полугодовой период lock-up после предыдущего SPO завершился совсем недавно - в конце мая. В этот раз дисконт к рынку оказался меньше - 3,9%.

"Спрос на акции со стороны иностранных и российских инвесторов превысил предложение в пять раз. Более 60% книги было подписано ведущими международными фондами из Европы, Америки и Азии. Мы видим огромный интерес и возможности для российских компаний по выходу на биржу и привлечению капитала от ведущих международных инвесторов, несмотря на глобальные негативные последствия пандемии", - заявил глава РФПИ и со-директор РКИФ Кирилл Дмитриев.

Спрос был максимальным для всех публичных размещений "Детского мира", заявил представитель АФК "Система". По его данным, 63% от объема сделки приобрели иностранные инвесторы, 37% - российские.

"Мы всегда были убеждены, что все акционеры компании заинтересованы в повышении ликвидности акций, и делали все необходимое для этого. Благодаря успеху сделки в прошлом году, ликвидность выросла, что отвечало ожиданиям всех акционеров. С увеличением доли акций в свободном обращении, которая после окончания предложения достигла приблизительно 75%, ликвидность акций "Детского мира" значительно увеличится, что будет способствовать привлечению более широкого круга инвесторов", - заявил президент "Системы" Владимир Чирахов, до недавнего времени возглавлявший "Детский мир".

АФК "Система" остается крупным акционером "Детского мира" и продолжит поддерживать его стратегическое развитие, добавил он.

АФК Система Владимир Чирахов Детский мир Альфа-банк РКИФ

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