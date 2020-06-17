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Трудящиеся в колониях заключённые не возместили и 2% от причинённого ущерба

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Менее половины работоспособных осуждённых в российских колониях привлечены к труду, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

По его словам, в 2019 году из 410 тыс. заключенных к работе привлечено менее половины, ими не возмещено даже 2% от суммы исковых требований.

По сути это вообще не обеспечивает права потерпевших от преступных посягательств", сказал Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

Также, по его словам, "в условиях продолжающегося сокращения (на 40 тыс.) численности лиц, находящихся в изоляции от общества, сохранилась положительная тенденция к снижению смертности среди осуждённых и содержащихся под стражей (–12 %)".

Генпрокуратура Игорь Краснов

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