Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:28Заразились
на 17.06В России 553 301+7 843В мире 8 173 940+139 436

В Иркутской области и Хабаровском крае началось досрочное голосование по Конституции

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В труднодоступных районах Иркутской области и Хабаровского края 17 июня началось досрочное общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

Изменение Конституции

"Первыми проголосовали два человека на метеостанции "Хадама" в Нижнеудинском районе. Члены участковой избирательной комиссии с переносным ящиком для голосования добрались туда вертолетом", - рассказали в избиркоме Иркутской области.

Всего в регионе зарегистрировано 6999 избирателей с отдаленных территорий для досрочного голосования. Такие территории есть в 14 районах области.

"В Ульчском районе досрочно проголосовали 40 человек. В основном речь идет о вахтовиках и сотрудниках рыбодобывающих предприятий. В районе имени Полины Осипенко проголосовали 59 сотрудников метеостанций, в Николаевском - 16 работников рыбодобывающих предприятий. В Ванинском районе открыты 33 судовых участка для моряков", - сообщили в избирком Хабаровского края.

Всего в досрочном голосовании примут участие жители 13 районов, это 6 259 человек. В некоторых случаях сотрудников избиркомов будут доставлять на места авиацией.

Также 17 июня в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что досрочно проголосовали по поправкам больше 60 моряков, которые проходят службу в труднодоступных районах. Всего таких около 100 на 11 избирательных участках.

"Представители территориальной избирательной комиссии в сопровождении офицеров частей, ответственных за организацию процесса голосования, уже отработали на пяти объектах ТОФ: посетили дальние маяки и подразделения районов наблюдения ТОФ, в том числе на мысах Шипунский и Маячный (Камчатский полуостров)", - сообщает флот.

Отмечается, что члены территориальных избирательных комиссий доставляются в труднодоступные места на вертолете и внедорожниках, ежедневно посещая несколько пунктов.

13 июня по поправкам первыми в России проголосовали экипажи двух морских судов, приписанных к порту Калининград. Как рассказала председатель избирательной комиссии Калининградской областной Инесса Винярская, к 30 июня эти суда будут находиться далеко в море. Всего в облизбиркоме зарегистрировано 33 экипажа, на которых в досрочном голосовании смогут принять участие порядка 2000 моряков. День голосования определяет капитан.

Хабаровский край Нижнеудинский район Иркутская область Ульчский район Калининград Конституция ТОФ

Новости по теме

Новости

Песков подтвердил наличие дезинфекционных тоннелей в резиденциях Путина

Песков подтвердил наличие дезинфекционных тоннелей в резиденциях Путина

Генпрокурор сообщил о высоком уровне террористических угроз в России

Генпрокурор сообщил о высоком уровне террористических угроз в России

Около 10% работников в РФ остались на удаленке после снятия ограничений по COVID-19

Прокурор попросил для фигуранта дела "Сети" Филинкова девять лет колонии

При перестрелке в Назрани случайно погибли строитель и находившийся дома росгвардеец

При перестрелке в Назрани случайно погибли строитель и находившийся дома росгвардеец
Изменение Конституции

В мэрии Москвы назвали фейком ролик о принуждении учителей голосовать за поправки

В мэрии Москвы назвали фейком ролик о принуждении учителей голосовать за поправки
Пандемия коронавируса

Первую группу россиян-добровольцев вакцинируют от коронавируса 18 июня

После беспорядков в Дагестане задержаны десять граждан Азербайджана

Пандемия коронавируса

Число новых случаев COVID-19 в РФ не превысило 8 тысяч и стало минимальным с конца апреля

Число новых случаев COVID-19 в РФ не превысило 8 тысяч и стало минимальным с конца апреля

SPO "Детского мира" прошло с дисконтом 3,9% к рынку

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');