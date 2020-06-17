В Иркутской области и Хабаровском крае началось досрочное голосование по Конституции

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В труднодоступных районах Иркутской области и Хабаровского края 17 июня началось досрочное общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

"Первыми проголосовали два человека на метеостанции "Хадама" в Нижнеудинском районе. Члены участковой избирательной комиссии с переносным ящиком для голосования добрались туда вертолетом", - рассказали в избиркоме Иркутской области.

Всего в регионе зарегистрировано 6999 избирателей с отдаленных территорий для досрочного голосования. Такие территории есть в 14 районах области.

"В Ульчском районе досрочно проголосовали 40 человек. В основном речь идет о вахтовиках и сотрудниках рыбодобывающих предприятий. В районе имени Полины Осипенко проголосовали 59 сотрудников метеостанций, в Николаевском - 16 работников рыбодобывающих предприятий. В Ванинском районе открыты 33 судовых участка для моряков", - сообщили в избирком Хабаровского края.

Всего в досрочном голосовании примут участие жители 13 районов, это 6 259 человек. В некоторых случаях сотрудников избиркомов будут доставлять на места авиацией.

Также 17 июня в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что досрочно проголосовали по поправкам больше 60 моряков, которые проходят службу в труднодоступных районах. Всего таких около 100 на 11 избирательных участках.

"Представители территориальной избирательной комиссии в сопровождении офицеров частей, ответственных за организацию процесса голосования, уже отработали на пяти объектах ТОФ: посетили дальние маяки и подразделения районов наблюдения ТОФ, в том числе на мысах Шипунский и Маячный (Камчатский полуостров)", - сообщает флот.

Отмечается, что члены территориальных избирательных комиссий доставляются в труднодоступные места на вертолете и внедорожниках, ежедневно посещая несколько пунктов.

13 июня по поправкам первыми в России проголосовали экипажи двух морских судов, приписанных к порту Калининград. Как рассказала председатель избирательной комиссии Калининградской областной Инесса Винярская, к 30 июня эти суда будут находиться далеко в море. Всего в облизбиркоме зарегистрировано 33 экипажа, на которых в досрочном голосовании смогут принять участие порядка 2000 моряков. День голосования определяет капитан.