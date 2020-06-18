Боязнь коронавируса не будет уважительной причиной для пропуска ЕГЭ

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Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Страх заразиться коронавирусной инфекцией не признается уважительной причиной, по которой выпускник может пропустить Единый госэкзамен, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

"У нас в порядке экзамена боязнь перед экзаменом или эпидемией, к сожалению, не прописана. Может, к счастью", - сказал Музаев в четверг, отвечая в прямом эфире на вопросы выпускников, их родителей и учителей.

По его словам, "боязнь, что, возможно, что-то произойдет, не является объективной причиной" для государственной экзаменационной комиссии региона. Комиссии потребуются "веские документы", которые обоснуют, почему выпускник не пришел на экзамен. Если таких документов не будет, прийти на летнюю пересдачу не получится. Пересдать экзамены для улучшения результата в этом году тоже будет нельзя.

Он также заверил, что расписание ЕГЭ утверждено и переносов уже не будет. "На сегодняшний день нет сигналов, говорящих о том, что экзамен необходимо переносить", - сказал врио главы Рособрнадзора.

Кроме того, Музаев разъяснил, что измерять температуру на входе в пункт ЕГЭ будут медики. Именно они будут принимать решение, кого из выпускников можно допустить на экзамен - даже несмотря на немного повышенную из-за волнения температуру, а кто болен.

Четкого ограничения на количество сдающих в одной экзаменационной аудитории не будет, рассказал чиновник. Главным критерием будет необходимость сохранить социальную дистанцию между выпускниками с учетом размера помещения и мебели в ней, и поэтому в одном и том же пункте ЕГЭ в двух соседних аудиториях может быть разное число участников экзамена, пояснил он.

Ранее Музаев заявил, что тест на коронавирус ни выпускникам, ни организаторам экзаменов сдавать не нужно. По его словам, большого эффекта от этой меры не будет. "Это практически бесполезная мера. Если нет признаков (ОРВИ - ИФ) за несколько дней до экзаменов, бежать сдавать тесты нет необходимости", - сказал врио главы Рособрнадзора.