Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:17Заразились
на 30.06В России 647 849+6 693В мире 10 302 052+156 261

Рособрнадзор предупредил об опасности сквозняков на ЕГЭ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Рособрнадзоре призвали организаторов ЕГЭ при открытых окнах следить за бумагами на столах в экзаменационных аудиториях: порыв ветра может смешать бланки, и тогда придется проводить экзамен повторно. Об этом на совещании с организаторами предупредил врио главы службы Анзор Музаев.

Пандемия коронавируса

Он отметил, что такие случаи бывают каждый год. По его словам, разлетевшийся комплект экзаменационных материалов, "как правило, собрать невозможно, потому что они деперсонифицированы и закодированы".

В 2020 году такие случаи будут происходить чаще, поскольку нет рекомендации опечатывать окна во время экзамена и есть рекомендация Роспотребнадзора проветривать аудитории, добавил чиновник. Это особенно актуально не только из-за коронавируса, но и в связи с тем, что экзамен перенесен на жаркий июль.

"Мы прогнозируем, что в этом году случаев таких будет много. И, к сожалению, в большинстве случаев, скорее всего, придется эти экзамены переносить, переносить участника на резервный день. Поэтому к открытым окнам очень внимательно отнеситесь", - сказал Музаев.

Организаторы из разных регионов жаловались в общем чате трансляции, что в жару трудно выполнить требование носить маски и перчатки в помещении. Музаев на это напомнил, что таково требование Роспотребнадзора и его придется исполнять.

Организаторам экзаменов носить маски и перчатки придется, но вот для выпускников это правило будут определять власти регионов, добавил он.

Единые госэкзамены в 2020 году перенесли на июль из-за пандемии коронавируса. Для выпускников, которые не собираются поступать в вузы, ЕГЭ отменены.

Рособрнадзор ЕГЭ Анзор Музаев коронавирус

Новости по теме

Новости

Минтранс РФ заявил, что говорить о датах возобновления международного авиасообщения пока рано

Минтранс РФ заявил, что говорить о датах возобновления международного авиасообщения пока рано

Hyundai начал строить завод автомобильных двигателей в Петербурге

Изменение Конституции

Явка на голосовании по Конституции превысила 45%

Путин днем выступит с телеобращением

Путин днем выступит с телеобращением
Изменение Конституции

Бюллетени с надомным голосованием в Лефортове признают недействительными

Экс-замглавы Минпромторга РФ оштрафован за нецензурную брань в аэропорту

Экономический кризис

Эксперты отметили продолжающийся отток бизнеса с основных торговых улиц Петербурга

Эксперты отметили продолжающийся отток бизнеса с основных торговых улиц Петербурга

ЦБ уличил страховщиков в нарушении прав автовладельцев при продаже ОСАГО

ЦБ уличил страховщиков в нарушении прав автовладельцев при продаже ОСАГО

Структура "Альфа-групп" займется поиском активов банкира Сергея Пугачева

В России зарегистрированы еще 6 693 случая COVID-19 за сутки

В России зарегистрированы еще 6 693 случая COVID-19 за сутки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');