Рособрнадзор предупредил об опасности сквозняков на ЕГЭ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Рособрнадзоре призвали организаторов ЕГЭ при открытых окнах следить за бумагами на столах в экзаменационных аудиториях: порыв ветра может смешать бланки, и тогда придется проводить экзамен повторно. Об этом на совещании с организаторами предупредил врио главы службы Анзор Музаев.

Он отметил, что такие случаи бывают каждый год. По его словам, разлетевшийся комплект экзаменационных материалов, "как правило, собрать невозможно, потому что они деперсонифицированы и закодированы".

В 2020 году такие случаи будут происходить чаще, поскольку нет рекомендации опечатывать окна во время экзамена и есть рекомендация Роспотребнадзора проветривать аудитории, добавил чиновник. Это особенно актуально не только из-за коронавируса, но и в связи с тем, что экзамен перенесен на жаркий июль.

"Мы прогнозируем, что в этом году случаев таких будет много. И, к сожалению, в большинстве случаев, скорее всего, придется эти экзамены переносить, переносить участника на резервный день. Поэтому к открытым окнам очень внимательно отнеситесь", - сказал Музаев.

Организаторы из разных регионов жаловались в общем чате трансляции, что в жару трудно выполнить требование носить маски и перчатки в помещении. Музаев на это напомнил, что таково требование Роспотребнадзора и его придется исполнять.

Организаторам экзаменов носить маски и перчатки придется, но вот для выпускников это правило будут определять власти регионов, добавил он.

Единые госэкзамены в 2020 году перенесли на июль из-за пандемии коронавируса. Для выпускников, которые не собираются поступать в вузы, ЕГЭ отменены.