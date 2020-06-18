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Рособрнадзор пообещал выставить оценки за ЕГЭ до 15 августа

Сдавать тесты на COVID не надо ни выпускникам, ни организаторам, заявили в ведомстве

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Выпускники школ этого года должны будут узнать свои результаты ЕГЭ до 15 августа, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Те даты, которые все видят в расписании с учетом резервных дней в августе, рассчитаны именно из соображения, что мы успеем обработать и выдать результаты до 15 августа. Все высшие учебные заведения эти результаты увидят и спокойно смогут в течение 10 дней как минимум провести отбор, а дальше выпустить приказы о зачислении", - сказал Музаев в четверг, отвечая в прямом эфире на вопросы выпускников, их родителей и учителей.

Пандемия коронавируса

Он подчеркнул, что в ведомстве нет опасений, что результаты не удастся выдать в срок. Более того, по его словам, в Рособрнадзоре постараются, чтобы результаты ЕГЭ появились "в более сжатые (сроки), на 1-2 дня в зависимости от предмета".

Кроме того, Музаев напомнил, что на ЕГЭ не обязательно надевать маски и перчатки. Он также пояснил, что тест на коронавирус ни выпускникам, ни организаторам экзаменов сдавать не нужно.

"В методических рекомендациях Роспотребнадзора и Рособрнадзора такого требования (сдавать тест на COVID - ИФ) нет. То есть массово сдавать анализы, приносить с собой справки - этой необходимости нет, этого требования не предъявляется. Спокойно готовьтесь к экзамену", - сказал Музаев.

То же самое касается организаторов. По его словам, большого эффекта от этой меры не будет. "Это практически бесполезная мера. Если нет признаков (ОРВИ - ИФ) за несколько дней до экзаменов, бежать сдавать тесты нет необходимости", - сказал Музаев.

Расписание ЕГЭ окончательно было утверждено накануне, 17 июня. Экзамены пройдут в июле, сдавать их будут только те выпускники школ, которые планируют поступать в вузы.

21 мая президент Владимир Путин объявил, что ЕГЭ в России стартует с 29 июня. Глава государства сказал, что "устойчивое снижение угрозы коронавируса" дает возможность провести единый государственный экзамен по всей стране.

Рособрнадзор Анзор Музаев Коронавирус

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