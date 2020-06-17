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Минпросвещения утвердило даты проведения ЕГЭ

Минпросвещения утвердило даты проведения ЕГЭ
Фото: Анна Майорова/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена: 29 и 30 июня решено провести пробный ЕГЭ, первый экзамен - 3 июля, говорится в приказе министерства.

Об этом говорится в приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

3 июля пройдет ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Самый массовый ЕГЭ - по русскому языку - проведут 6 и 7 июля. 10 июля будет проведена профильная математика, 13 июля - история и физика, 16 июля - обществознание и химия, 20 июля - биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные дни (для не сдавших в основные дни по уважительным причинам) для сдачи ЕГЭ - 24 июля (по всем учебным предметам кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля - по всем учебным предметам.

Те же, кто не сдал экзамен в основной период и резервные дни по уважительным причинам, смогут сдать географию, литературу, информатику, биологию, историю, устно иностранные языки - 3 августа, русский язык - 5 августа, обществознание, химию, физику, письменно иностранные языки, математику - 7 августа, по всем предметам - 8 августа.

21 мая президент Владимир Путин объявил, что ЕГЭ в России стартует с 29 июня. Глава государства сказал, что "устойчивое снижение угрозы коронавируса" дает возможность провести единый государственный экзамен по всей стране.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Минпросвещения ЕГЭ

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