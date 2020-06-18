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Петербург исчерпал возможности по переоборудованию больниц под коронавирус

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Власти Петербурга считают, что дошли до уровня, когда больше нельзя переоборудовать под лечение коронавирусных больных другие стационары. Об этом губернатор Александр Беглов заявил на заседании президиумов Общественной организации и Регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга".

Пандемия коронавируса

Поэтому, по его словам, увеличивать число коронавирусных коек город будет за счет создания новых мест. В частности, в "Ленэкспо" будет добавлено около 2500 койкомест.

По оценке чиновников, заболеваемость COVID-19 в Петербурге идет на спад, но власти на всякий случай готовятся ко второй волне эпидемии.

"Предположительно, это осень", - сказал губернатор. Он допустил, что это произойдет, когда откроются школы, детские сады и другие организации, а также когда начнется сезон ОРВИ и гриппа.

Хроника 09 января – 18 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Петербург коронавирус Александр Беглов

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