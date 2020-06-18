Роспотребнадзор начал готовиться ко второй волне коронавируса

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Власти России "пока готовятся" ко второй волне коронавируса, есть риски, что она начнется после лета, сообщила в эфире "России 24" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Вот в летнее время мы надеемся, что всеми мерами, еще и сезон, который, надеюсь, нам поможет, мы сократим интенсивность эпидпроцесса. Но рисков, что он, этот эпидпроцесс, вернется в фазе своего подъема и развития в осеннюю пору, пока достаточно", - сказала она.

Границы можно будте открыть и возобновить международное сообщение, когда будут минимальны риски завоза коронавирусной инфекции из-за рубежа, добавила чиновница. По ее словам, открывать международное авиасообщение будут "очень аккуратно", "очень постепенно" и "очень неспешно", взвешивая все риски, как это делается в Европе.

По данным главы Роспотребнадзора, заболеваемость COVID-19 в России снижается, причем особенно хорошо положительная динамика прослеживается в Московском регионе: "Очень быстро снижается ситуация в Москве, в 4 раза, сегодня уже, наверное, и в 5 раз ниже суточной регистрации, чем была еще две недели назад".

В Московской области динамика чуть медленнее, добавила она.

Ситуация в 13 регионах вызывает опасения, но число таких субъектов постоянно снижается, отметила Попова.

"Количество их снижается каждый день. Их было 25, их было 22, их было 17, их сегодня стало 13. Поэтому я надеюсь, что через несколько дней мы можем говорить о том, что у нас таких регионов, где есть тенденция к высоким уровням и нет тенденции к снижению будет, совсем мало или абсолютно не будет", - сказала она.

Ранее в четверг устойчивое снижение заболеваемости по всей стране отметил премьер-министр Михаил Мишустин.