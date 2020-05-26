Нагрузка на петербургские больницы удвоилась после майских праздников

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - После майских праздников в больницы Петербурга стало поступать вдвое больше больных COVID-19, нагрузка на врачей колоссальна, сообщил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

"На сегодняшний момент мы справляемся теми стационарами, которые открыты, но в достаточно напряженном режиме. Сейчас мы имеем пик после майских праздников, после 1 и 9 мая, потому что 10-15 дней прошло после того, как люди стали массово выходить на улицы, встречаться, и мы именно с этим связываем этот пиковый подъем", - сказал Сарана в эфире телеканала "Санкт-Петербург" во вторник.

"Потому что еще две недели назад у нас средняя госпитализация в сутки была 200-300 человек, сейчас мы стабильно госпитализируем 650-670 человек с пневмониями, или пневмониями с ковидом", - добавил зампредседателя комитета.

По его словам, в городе развернуто 11,5 тыс. коек под коронавирусную инфекцию в 21 стационаре, практически все они работают при максимальной нагрузке. В ближайшие дни на базе 42-й поликлиники откроется второй стационар под COVID-19, также в перспективе открытие части больницы №15. В "Ленэкспо" полностью готов к развертыванию второй корпус на 474 койки, на работу туда может выйти полный коллектив Николаевской больницы.

"Последние несколько дней мы примерно 650 человек выписываем домой (каждый день - ИФ), это легкие пациенты и те, кто может находиться дома, а также совсем выздоровевшие, и примерно 650 человек мы госпитализируем. По мощности это практически Покровская больница. То есть мы каждый день выписываем одну Покровскую больницу и одну Покровскую больницу кладем. За 10-12 дней у нас обновляется каждый стационар. Конечно, это колоссальная нагрузка", - добавил Сарана.

Ранее во вторник глава региональной рабочей группы по противодействию распространению COVID-19, генеральный директор Национального медицинского исследовательского Центра имени Алмазова Евгений Шляхто сообщил, что в Петербурге за время пандемии более 3 тыс. медиков заразились коронавирусом, восемь человек умерли.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в северной столице за все время пандемии заразились 14076 человек, умерли 150, выздоровели 3744. На 26 мая в Петербурге выявили еще 363 инфицированных коронавирусом человека.