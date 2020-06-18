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Глава Камчатки передумал отменять парад 24 июня

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов решил все же провести парад Победы 24 июня, хотя десять дней назад называл это нецелесообразным в связи с обстановкой по коронавирусу.

Пандемия коронавируса

"Я долго сомневался, консультировался, обсуждали этот вопрос с коллегами в Минобороны России, и с ветеранами нашими, и с общественниками. И решили, что неправильно будет, если на Камчатке с ее славной воинской историей, когда вся страна празднует 75-летие Победы, когда объявлен выходной день президентом России, мы останемся в стороне", - сказал он в прямом эфире в инстаграме.

Поэтому праздник он решил все же провести, но "с серьезными особенностями". Во-первых, шествие военнослужащих по главной площади Петропавловска-Камчатского "будет меньшим по масштабам". Во-вторых, доступ зрителей на парад ограничат. В-третьих, репетиций мероприятия в центре города не будет. При этом Солодов пообещал "максимально зрелищную телевизионную трансляцию".

Военные, которые примут участие в торжественном прохождении, уже сдали анализы на коронавирус. Сейчас они на карантине, добавил глава региона.

"Все будет сделано для того, чтобы здоровье граждан было гарантировано и ни малейшего риска не возникло", - заверил он.

9 июня Солодов объявил, что предложил командующему Восточным военным округом перенести парад на 26 июля - День ВМФ, или 3 сентября - новую дату окончания Второй мировой войны. По его оценке, 24 июня в регионе будет не подходящей обстановка по коронавирусу.

Администрация Крыма 16 июня на протяжении одного дня отменила парад 24 июня и передумала - после консультаций с Минобороны

По данным правительства Камчатского края на 18 июня, в регионе было подтверждено 1617 случаев заражения коронавирусом, 38 заболевших умерли.

Ранее ряд регионов и городов отложили или отменили 24 июня мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы.

Репетиция парада Победы в Москве

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Камчатка Владимир Солодов коронавирус парад Победы Крым Минобороны

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